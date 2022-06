Una despedida de soltera será un evento que una joven no olvidará en mucho tiempo, debido a la mala experiencia que le tocó vivir al caer en un enorme agujero, como mostró un video difundido por Videlo en su canal de YouTube.

Según la publicación, Jessica Shakles asistió a la fiesta de su mejor amiga en el Reino Unido y fue testigo del trágico y gracioso episodio del que fue protagonista una de las damas de honor en un local a orillas del río Avon.

La joven estaba grabando todo el acontecimiento cuando de pronto notó que algo había sucedido. Cuando volteó la mirada notó que una de las integrantes del futuro cortejo había caído en un agujero profundo, del que no podía salir por sus propios medios.

“Pisé la hierba para agacharme y pasar por encima del muro para subir a la barca, pero rápidamente me di cuenta de que no era realmente hierba. De hecho, era un enorme agujero. Acabé sumergida, pero afortunadamente no me pasó nada grave”, afirmó la mujer cuando fue sacada del hoyo.

Para completar el rescate, los invitados a la celebración tuvieron que llamar a dos conductores de la barca para que apoyaran a la muchacha y la sacaran del río sin ninguna lesión.

En los últimos segundos del clip compartido en YouTube, la chica salió toda empapada, pero afortunadamente ilesa.