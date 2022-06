Hombre se baja de su auto para auxiliar a un gato, pero sale una docena para su ‘rescate’

En el mundo existen miles de animales que necesitan de la protección y el cuidado de los humanos. Una muestra de ello, es un grupo de gatitos, pero lo que generó mayor impacto en los seguidores de TikTok fue el ‘truco’ que usaron para llamar la atención de un chofer.

A través de la publicación realizada en la cuenta de @riobertblantley se pudo ver a un felino abandonado en medio de una carretera. Al notar que el tierno y pequeño minino estaba solo, el solidario hombre se bajó de su auto para brindarle auxilio y posiblemente adoptarlo. Segundos después, el sujeto no podía creer lo que le estaba sucediendo.

Como mostró la grabación de TikTok, una vez que el individuo agarró al peludito para acariciarlo y brindarle cariño, en solo segundos salieron alrededor de una docena de ejemplares bebés para ‘pedir’ ayuda.

PUEDES VER: Joven que fue adoptado se emociona cuando le celebran su cumpleaños por primera vez

El hombre no podía creer lo que su generosidad y preocupación por solo un gatito había creado. Según la publicación, la esposa del buen sujeto quería un michito para su granja, pero no un equipo completo. Aunque no se sabe qué sucedió con todo el grupo, los gatitos demostraron que necesitaban de mucho cariño.

Hasta el momento, el clip de solo unos segundos de grabación ha logrado más de un millón de reproducciones y miles de comentarios, entre los que destacaron que los gatos timaron al buen hombre.