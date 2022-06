El rap del pollo: joven recita en un KFC y cajera le brinda comida gratis

A menudo, los locales de comida rápida o los centros comerciales realizan una serie de promociones para atraer la atención de su público. Esta vez, este truco de marketing se hizo viral en TikTok, pues un joven sorprendió a más de uno con su facilidad para componer una canción a un restaurante a ritmo de rap.

Según el video compartido en la cuenta @614magic, el chico le consultó a la cajera si todavía estaba disponible la promoción de rapear a cambio de obtener un combo de comida gratis, por lo que se dispuso a mostrar su talento.

“Buenas tardes, disculpa. Leí una promoción de que si pedías rapeando, me iban a dar un descuento. No sé si aquí aplique también”, dijo el muchacho a la cajera.

Ni bien la mujer aceptó el trato, el hombre dejó salir de su boca las mejores rimas, con lo que dejó impactados a más de un usuario en la popular red social china.

“Sé que lo que hago les da cringe, pero juro me dan el descuento y me largo de aquí. Esta es la peor pena de mi vida, pero al menos puedo decir que el rap me da comida. Además, el que es mi team el marketing es efímero, a ustedes les da venta y a mí me da números”, señalaba una parte de la composición musical.

Como era de esperarse, el video ha logrado acaparar las miradas de más de 11 000 000 de usuarios, quienes aplaudieron la genial idea del joven para obtener comida sin pagar ni un solo centavo.

Profesor enseña los ángulos con rap y alumnos se divierten cantando y bailando

A través de las redes sociales, miles de usuarios son testigos de los hechos más divertidos y ocurrentes. Recientemente, se ha vuelto viral en TikTok un video que muestra la increíble técnica de un profesor de matemáticas para lograr que sus estudiantes aprendan todos los tipos de ángulos que existen y así no reprueben los exámenes.

El video fue compartido por Jesús Peñaloza (@profetito23), quien se ha ganado la admiración de los usuarios por su método de enseñanza. Con el fin de que sus alumnos tengan claros los conceptos para poder realizar ejercicios matemáticos, creó el rap de los ángulos.