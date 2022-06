“En la puerta hay un caballo”: repartidora de comida recibe curiosa instrucción de entrega

Te sorprenderá. Muchas veces, al realizar pedidos de delivery, las personas colocan referencias para que puedan ubicar sus casas. Algunas son precisas, pero otras resultan ser muy curiosas. Tal fue el caso de una repartidora de comida que buscó una vivienda con ayuda de una instrucción fuera de lo común. La historia se volvió viral en Twitter.

Se trata de la joven Abby Gonzales, quien contó la experiencia que vivió cuando debía entregar un pedido en Argentina. Ella había coordinado la ruta con el comprador, pero una curiosa indicación convirtió su día de trabajo en uno divertido.

La trabajadora encontró un mensaje que le permitió ubicar más rápido la casa de un cliente. La instrucción que recibió mencionaba que en el jardín de la vivienda se encontraba un caballo.

La publicación sorprendió a cientos de usuarios en Twitter debido a que se trataba de una estatua en forma de caballo. Varios contaron sus experiencias con casos similares cuando trabajaban como repartidores. “En otra casa me dijeron que había una vaca”, “Me pidieron no tocar el timbre para no espantar a las ratas”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.