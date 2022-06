Profesor peruano logra calcular el poder de Goku mediante problema matemático

No hay lugar a dudas del gran poder de Goku, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo calcular toda la fuerza del protagonista de Dragon Ball? Un profesor peruano ha logrado descifrar, mediante un problema matemático, esta interrogante y su respuesta ha sorprendido a miles de usuarios en TikTok.

Yudai o más conocido en TikTok como “Profesor clandestino”, ha compartido un video que se volvió rápidamente viral en el que descubre el poder de Goku, mismo que aumenta en cada capítulo, al igual que una función exponencial creciente.

El resultado del complicado problema algebraico da como resultado que el poder del protagonista de Dragon Ball es un poder infinito, y esta respuesta tiene sentido para Yudai, ya que, según menciona, el poder de un saiyajin es ilimitado.

Asimismo, menciona que el poder de Goku es “divergente”, porque este término se utiliza cuando un límite da como resultado infinito. Hasta el momento, el clip suma más de 83.200 reproducciones en TikTok.

Los usuarios no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones y dejaron comentarios como: “Hacía la Divergencia y más allá”, “No importa que pase, Vegeta siempre será inferior”, “Usted debe ganar plata con tremendos dibujos”, “Excelente explicación, la verdad no sé me había ocurrido calcular, pero si está bien resuelto y comprobado que su poder es infinito”, entre otros.