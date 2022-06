Joven amarra un palito en el cuello de su gato para que no escape por las rejas de su casa

Te sorprenderá. Una familia publicó en TikTok una curiosa escena que protagonizó su gato. Este tenía un nuevo accesorio que le impedía escaparse de casa.

En las imágenes compartidas por la cuenta @angelicabetancou2, se pudo ver cómo el felino se encontraba sentado cerca a la puerta de su hogar, pero no podía cruzar las rejas que formaban parte del domicilio. Esto se debía a que tenía amarrado a su cuello un palo.

Como método de prevención, el trozo de madera impedía que el minino saliera por los barrotes, por lo que se quedaba en casa sano y salvo.

El video viral de TikTok cuenta con más de 5 millones de visualizaciones. “Ja, ja, ja, ja, ja qué creatividad”, “Yo en la finca lo había visto con las vacas, pero no en un michi”, “Todo con el fin de que no se escape de casa”, “Para que no se escapen nuestros michis”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.