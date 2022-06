Cumpleañera compra 150 sushis para festejar su día con sus amigos, pero nadie asiste

Un cumpleaños distinto. Así fue el onomástico de esta joven, quien dio a conocer a través de las redes la ‘triste’ anécdota que vivió en su fiesta. Pese a haber repartido varias invitaciones para sus amigos, la mujer se llevó una gran sorpresa al notar que nadie había asistido. Su experiencia se viralizó en TikTok, donde recibió el apoyo de los usuarios.

“Hoy es mi cumpleaños, pedí 150 sushis y no llegó nadie”, indicó la joven Alejandra (@alemarquez24) mientras mostraba su sentir frente a cámara. Sin embargo, el mal momento vivido fue apaciguado por su esposo, el cual la animó con sus ocurrencias. “Gracias por alegrar mi cumpleaños”, añadió.

Los cibernautas no fueron ajenos a su anécdota y le brindaron su apoyo en la publicación. “No dejes ir a ese hombre”, “Invitaste a las personas equivocadas y te costó 150 piezas de sushi descubrirlo”, “Con él lo tienes todo, no necesitas a nadie más, se nota como trata de alegrarte”, reaccionaron.

Por su lado, Alejandra se mostró agradecida por los buenos deseos y aclaró que no la había pasado tan mal después de todo. “¡Gracias a todos! Al final, el cumpleaños fue el más recordado”, reveló en los comentarios.