Joven se prepara patear un penal en campeonato de fulbito, pero su tiro no entró al arco

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por una mujer. Resulta que una jugadora de fulbito causó altas expectativas momentos antes de que le tocara su turno en la tanda de penales. Sin embargo, cuando ejecutó el penal, su tiro no salió como esperaba.

Las expectativas estaban a tope, ya que en el clip se puede escuchar a todo el público alentando a la jugadora. Mientras tanto, la joven recibía las indicaciones del árbitro antes de patear el penal. En seguida, se preparó y se posicionó para ejecutar su disparo.

Por otro lado, la guardameta contraria estaba a la espera del penal. Finalmente, la protagonista disparó, pero alzó el balón como si pateara de panenka y, por obvias razones, falló el tiro.

Este gracioso video fue compartido por el usuario de TikTok @thejohn_7. Dicho clip ha obtenido más de 250.900 ‘me gusta’ y 2.322 comentarios.

“Yo cada vez que me obligan a jugar en campeonatos del colegio”, “De portera me patearon el balón y por sacarlo me metí autogol” y “Yo la primera y última vez que jugué fútbol”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.