Joven va al aeropuerto con globos para recoger a su novio extranjero y este no la reconoce

El amor a distancia se volvió muy común a raíz de la pandemia por la COVID-19, ya que muchos jóvenes comenzaron a utilizar diversas plataformas digitales para conocer a personas de otros países. Esta fue la historia de Iris Cuevas (@iris.mochilove), una usuaria mexicana de TikTok que decidió compartir el singular encuentro con su pareja que venía desde Francia.

Las imágenes mostraron el área de espera del aeropuerto de Guadalajara, en México. En la grabación se mostró a Iris de espalda junto a unos globos en forma de corazón; además, se le vio emocionada y a la espera de su novio extranjero.

Según cuenta la autora, al parecer, Federico, el muchacho extranjero, se perdió y pasó de largo tras no reconocerla debido a las mascarillas.

“Cuando Fede paso frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía. Antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas y ellas nos ayudaron a encontrarnos”, contó Cuevas.

A través de su cuenta de TikTok, Iris publicó más videos donde mostró el final feliz de ese día en el aeropuerto. Ambos se abrazaron y todos los presentes aplaudieron a la pareja.