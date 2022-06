Joven se queda dormido en sillón de conocida tienda y es despertado por un trabajador

Al finalizar una jornada laboral o cualquier actividad física intensa es normal sentirse cansado. Y aunque existen muchas maneras de combatir este problema, hay que saber dónde aplicarlas. Producto del agotamiento, un hombre se quedó profundamente dormido en el sillón de exhibición de un conocido centro comercial. Las imágenes del momento se volvieron virales en TikTok.

Una joven arquitecta y cliente frecuente de la tienda se encontraba realizando sus compras para su hogar, cuando de pronto notó un hecho que la hizo estallar de risa. Un hombre se había quedado profundamente dormido en uno de los sillones que estaban siendo exhibidos en dicho centro comercial.

Por esta razón, la joven no dudó en grabarlo. Sin embargo, no era la única que se había percatado de esta situación, ya que, luego de unos segundos, uno de los guardias de seguridad de la tienda fue a despertarlo debido a que no está permitido usar los productos de exhibición. El clip suma más de 320.000 reproducciones.

PUEDES VER: Jóvenes protagonizan arriesgada maniobra al transportar un colchón doblado en su motocicleta

Los usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones y dejaron comentarios como: “Estaba pasando la prueba de calidad”, “Seguro quería saber si eran cómodos”, “Muchos hicimos eso alguna vez, no hay que juzgarlo”, entre otros.