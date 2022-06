Joven que fue adoptado se conmueve cuando le celebran su cumpleaños por primera vez

El video de un adolescente celebrando su primer cumpleaños se está volviendo viral rápidamente en las redes sociales. La madre de Abraham Walker, Jamie, compartió el conmovedor momento en su cuenta de TikTok con la esperanza de compartir algo de la alegría que sintió con el resto del mundo.

“Nunca supimos sobre algo llamado cumpleaños”, dijo Abraham Walker. “Simplemente se siente como si Dios estuviera mostrando todas las bendiciones en ti. Todos en el mundo entero te están dando su mejor amor que jamás hayan dado. Así es como se siente tener ese pastel”.

Abraham siempre oraba por una familia y finalmente sus oraciones fueron respondidas de una manera que nunca había imaginado. El clip fue compartido con la leyenda: “¡Abraham nunca ha ‘pedido un deseo’ ni ha soplado las velas de su propio pastel! Así es como se ve la alegría”.

Los usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones y dejaron comentarios como: “Dios te bendiga a ti y a tu familia, esto me conmueve el corazón”, “Este fue un gesto hermoso y dulce. Lleva esa amabilidad con él por el resto de su vida”, “Esto me tiene llorando. Gracias por ser tan amable y considerada”, entre otros.