Joven intenta rescatar a su gatito de un muro, pero termina cayendo al piso

Muchas veces, las mascotas se encuentran en problemas y cuando sus dueños tratan de ayudarlos no siempre sale bien. Esta vez, a través de TikTok, las imágenes compartidas por la cuenta @ruby_dinas21 mostraron una hilarante escena de una joven que intentaba ayudar a su mascota a bajar de una pared pero terminó en el piso.

Este animalito había escalado y subido a una angosta pared. Debido a que se encontraba a una gran altura, la muchacha se mostraba preocupada por él e intentó sacarlo del peligroso lugar. Con la ayuda de una mesa, ella quiso llegar hacia su minino, pero la distancia seguía siendo extensa.

Para lograr su propósito, la dueña decidió ir por una herramienta que le permita sacar al felino, pero al bajar resbaló con una silla y terminó cayendo al suelo. Ante la preocupación de algunos seguidores, la mujer afirmó encontrarse bien luego de la caída y que su gato también salió ileso.

El video viral de TikTok cuenta con más de 4 millones de visualizaciones. “Y el gato mood: ‘Por molestarme, Karen’”, “El gato: ‘Y así me pensabas bajar’”, “Hasta el gato se asustó. Ja, ja, ja, ja”, “No me río porque fácilmente puedo ser yo”, “El gato: ‘Menos mal no le hice caso a Karen’”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.