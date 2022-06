Niña demuestra su fuerza en un juego y se enfrenta a todo aquel que se ponga delante de ella

En TikTok, se volvió tendencia un video protagonizado por una niña. Resulta que una menor de edad demostró que no importa el rival en un juego en el que el principal objetivo es mostrar la fortaleza que tienen los brazos. La pequeña venció a su amiga y la botó del circuito donde estaban paradas. Sin embargo, no solo empujó a su compañera, sino que también desplazó a un bebé que se encontraba gateando por el lugar.

La protagonista se ubicó al frente de su amiga de polo amarillo, y comenzaron a forcejear con los grandes objetos que tenían en los brazos. Tras una dura y larga disputa, la niña de vestido rosado logró botar a su contrincante; sin embargo, pareció no haber quedado conforme con su victoria y se acercó al bebé que estaba cerca para botarlo de la misma manera.

Este video fue compartido por el usuario de TikTok @pablomosca. Dicho clip ha obtenido más de 1 400 000 me gusta y 8.477 comentarios.

“No existe rival muy pequeño o grande, uno no debe subestimar”, “Tiene que aprender que la vida no es fácil”, “Le enseñó que en la vida no consigues todo lo que quieres”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

