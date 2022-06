Joven le quita un pollo broaster a su amigo para dárselo a perrito callejero

Miles de usuarios en TikTok no han parado de reír con un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata de la ocurrente broma que un joven le realizó a su amigo cuando salieron a comer un pollo broaster en un local.

Ambos estaban sentados en una mesa que estaba en plena calle. Cuando uno de los jóvenes recibió su contundente platillo, decidió sacar su teléfono para tomarle una fotografía; no obstante, dicho instante fue aprovechado por su compañero.

Este último se apresuró y cogió la presa de pollo para dársela a un perrito de la calle que pasó por su lado en ese momento. Pese a que no se supo cuál fue la reacción del muchacho, miles de usuarios en TikTok dejaron divertidos comentarios.

“El perrito: ‘hay que repetir el trend’”, “Al principio me dio risa, pero si alguien me quita mi pollito, no vuelvo a salir con él nunca más”, escribieron algunos usuarios sobre el video que ya acumula más de 173.000 ‘me gusta’.