Zapato le juega una mala pasada a mujer que salió a bailar durante una fiesta

Salir a bailar con la persona que cumple años es muy común en la gran cantidad de eventos sociales que se realizan a nivel mundial. Es por ello que una mujer quiso demostrar su gran talento para la danza, sin imaginar que su zapato le jugaría una mala pasada, como se mostró en un video de TikTok.

En un clip compartido por la usuaria @cory.6_ se logró visualizar a un grupo de personas que pasaba un agradable momento en compañía de sus amigos. Incluso, dos mujeres danzaban en el medio de la pista muy alegres por el espectacular momento.

Segundos más tarde, una invitada quiso unirse a la pareja, pero un problema con su calzado hizo que regresara al lugar donde estaba sentada. Esto debido que, mientras caminaba hacia el centro del local, el tacón de su zapato se salió, así que quedó con un calzado más alto que el otro.

Hasta el momento, el video ha logrado más de 35.000 visualizaciones y miles de comentarios, entre los que sugirieron a la mujer revisar bien los zapatos antes de salir de casa.

“El zapato: ‘Yo te dije que no quería bailar y no bailo’”, “Yo hubiera pedido que se abriera la tierra y me tragara de una vez”, “Eso pasa cuando tienes los zapatos mucho tiempo guardados”, “Yo no me hubiera sentando. Me habría quitado esos zapatos y bailaría descalza. Ni que fuera la primera que se daña un zapato”, fueron algunas reacciones a la publicación de TikTok.

