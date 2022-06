Joven sorprende al crear una ‘lavadora casera’ usando un palo y una botella de plástico

En las redes sociales se publican consejos que en muchas ocasiones son de ayuda para los usuarios. Ciertamente, a través de TikTok se mostraron las imágenes compartidas por la cuenta @paoocastillo98, en las que se conoció una singular forma de lavar la ropa. Esta joven dio un tip que aprendió para evitar usar su lavadora en las madrugadas y no molestar a sus vecinos.

Ella mostró las herramientas que necesitaba para armar su ‘lavadora casera’. Lo principal es cortar una botella a la mitad y quedarse con la parte donde se coloca la tapa del envase, ya que por ahí se unirá con un palo de escoba para que se pueda sujetar.

El plástico que se usará tendrá que tener varios huecos similares al interior del electrodoméstico de línea blanca. De esa manera podrá funcionar correctamente al lavar las prendas de vestir con detergente.

El video viral de TikTok cuenta con más de 11 millones de visualizaciones. “Me vinieron recuerdos de mi abuelo con eso, él hacía lo mismo no porque no tuviera lavadora sino porque no le gustaba estar sin hacer nada ja, ja, ja”, “Así lavaba mi ropa en el anexo”, “Oigan, mis abuelos lo tenían y le decíamos chaca chaca”, “Yo cuando me voy de la casa y me voy a independizar”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.