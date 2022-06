Se malogra la pantalla de su celular y ella conecta un mouse para poder utilizarlo

Las redes sociales están repletas del contenido más sorprendente. En un reciente video subido a Facebook, se puede ver cómo una mujer usa todo su ingenio para lograr que la pantalla de su celular vuelva a funcionar luego de que se le cayó al agua.

¿Qué pasó? Una mujer acudió en familia de paseo y, en el camino, su teléfono cayó a un lago. Esto provocó que la función táctil de su celular deje de funcionar. Para solucionar el problema, no tuvo mejor idea que adaptar un mouse al móvil.

Utilizó un cable USB que conectó al teléfono. A este le añadió el adaptador de mouse y fue así como logró que su aparato vuelva a funcionar. Sus familiares quedaron impresionados al ver que el truco fue todo un éxito y decidieron grabar este momento.

Tras publicar el video en redes sociales como Facebook, miles de usuarios se mostraron impresionados y dejaron divertidos comentarios. “Esta señora no domina el mundo porque no quiere”, “A mí jamás se me hubiese ocurrido algo así, qué increíble”, “Qué buena idea, la aplicaré”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios.

Joven usa la tira de su brasier para sujetar su celular y escuchar audios de WhatsApp

A través de las redes sociales se pueden conocer diversos acontecimientos que llaman la atención de los usuarios. Tal fue el caso de un clip publicado en TikTok que enseñó una singular manera de pasar horas escuchando audios de WhatsApp sin tener que utilizar las manos para tener cerca al oído los dispositivos móviles.

En las imágenes compartidas por la cuenta @mirandaperio se pudo conocer la divertida situación que protagonizó la joven. Ella estaba guardando unos recipientes cuando fue grabada por una pariente cuando tenía colocado el celular en un curioso lugar.