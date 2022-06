Joven usa la tira de su brasier para sujetar su celular y escuchar audios de WhatsApp

A través de las redes sociales se pueden conocer diversos acontecimientos que llaman la atención de los usuarios. Tal fue el caso de un clip publicado en TikTok que enseñó una singular manera de pasar horas escuchando audios de WhatsApp sin tener que utilizar las manos para tener cerca al oído los dispositivos móviles.

En las imágenes compartidas por la cuenta @mirandaperio se pudo conocer la divertida situación que protagonizó la joven. Ella estaba guardando unos recipientes cuando fue grabada por una pariente cuando tenía colocado el celular en un curioso lugar.

La mujer había ideado una forma curiosa para dejar de sostener con sus manos su móvil mientras escuchaba los audios de WhatsApp que le enviaban. Haciendo uso de su propia prenda de vestir, la muchacha pudo colocar el aparato móvil bajo las tiras de su brasier y mantenerlo en su hombro.

El video viral de TikTok cuenta con más de 290.000 visualizaciones. “Ja, ja, ja yo así me lo pongo cuando hablo con mi mamá”, “Aunque no lo crean, así estoy”, “Yo con mi audio de dos horas durmiendo ja, ja, ja, ja”, “Así me va tocar hacer con los audios de 11 minutos”, “Ideas en 5 minutos”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.