Cachorrito travieso entra a su casa cubierto de lodo y ensucia todas las paredes

Los animales se han vuelto virales en las redes sociales tras conocerse los divertidos clips que protagonizan. Ciertamente, a través de TikTok se pudo conocer la travesura que realizó un cachorro cuando salió a jugar al jardín de su casa. Él había jugado con barro e ingresó a su hogar completamente sucio.

En las imágenes compartidas por la cuenta @jess.ar2 se puede observar cómo la mascota había dejado embarradas todas las paredes de su casa con lodo. Luego de que entrara corriendo, el can intentó comer y seguir jugando a pesar de que su dueña lo estaba regañando.

“No. Ya no sé qué hacer con él. Regálalo”, mencionaba entre risas al ver todo el desorden que había ocasionado su engreído.

El video viral de TikTok cuenta con más de 10 millones de visualizaciones. “El perrito, mami, no me lo vas a creer, fíjate que me aventaron lodo ja, ja, ja, ja”, “Buenas tardes, me presento, soy la abogada del perrito, declaro que mi cliente fue incriminado y este desastre no fue parte de sus acciones”, “Te amo, perrito chocolate”, “Qué hermoso, eso es un juego para él, son como niños traviesos”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.