Travieso pitbull evita a toda costa que un trabajador tome la lectura del medidor de luz

Un travieso perro hizo de las suyas con un trabajador de una empresa eléctrica al evitar a toda costa que realizara su trabajo con los medidores de una vivienda. El animal no dejaba de ladrar, por lo que el sujeto no se arriesgó a efectuar su función al notar la presencia de la mascota en la puerta de la casa. El video no tardó en viralizarse en TikTok.

El hombre que se dedica a tomar la lectura de los medidores de luz quedó impresionado al ver que la mascota sacó la cabeza por la zona donde se hallaban los relojes que controlan el consumo de energía.

A través del clip compartido en la cuenta @hectorarellano, se pudo ver al enfurecido animal ladrando intensamente para que el sujeto no se acercara a lo que posiblemente consideraba su propiedad.

PUEDES VER: Travieso perrito destruye el cable de una mujer que cargaba su celular

Como si lo hubieran entrenado para que nadie se acercara, el perrito tapaba con su cabeza los relojes, con lo que impedía que el trabajador cumpla su función. Al parecer, el muchacho no quiso arriesgarse a ser mordido o perder el celular con el que pretendía tomar la foto al medidor.

Las imágenes dieron lugar a que los cibernautas en TikTok bromearan con dejar a sus mascotas en la puerta de sus casas para que cuidaran sus medidores y evitaran que les corten la luz en caso no hayan pagado la cuenta.

“Está bien entrenado”, “Yo sabía que le ponían un diablito para no pagar luz, pero esto ya es otro nivel”, “Ellos también saben que no es justo lo que cobran”, “Esa es la técnica que usan para no pagar”, “Ánimo, compañero. Lo que callamos los lecturistas”, fueron algunos mensajes que dejaron los seguidores en la publicación.