El nuevo éxito de Tito Silva Music, inspirado en las supuestas conversaciones románticas del expresidente Martín Vizcarra y Zully Pinchi, continúan alborotando TikTok. Esta vez la popular canción fue escuchada en uno de los medios de transporte público más usados en el Perú.

A través de un video publicado en TikTok por el usuario Jotinese, se puede observar al joven subiendo al Metro de Lima con un enorme parlante y escuchando a todo volumen “Mi bebito fiu fiu”, el nuevo y pegajoso tema de Tito Silva Music.

Las personas que se encontraban viajando en el Metro de Lima se incomodaron con el accionar del Jotinese, quien recorre cada uno de los vagones para que ningún pasajero se quede sin escuchar “Mi bebito fiu fiu”.

“El Metro estaba silencioso y no podía permitirlo”, escribió el joven en el video. Los usuarios no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones y dejaron comentarios como: “Se palteó la gente. Ahí si no se ponen a bailar, pero en las discotecas...”, “Yo le hubiera hecho el coro”, “Están cantando el tema en sus mentes”, entre otros.