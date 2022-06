Maestra pide a niño que escriba carta a su mamá con lo que siente y resultado hace reír a redes

La inocencia y el ingenio de los menores de edad no tienen límites. Así lo demostró un niño que se viralizó de inmediato en TikTok por la singular carta que le entregó a su mamá. El detalle que el pequeño había realizado, a pedido de su maestra, no fue lo esperado para su madre, quien entre risas leyó el mensaje que le había escrito.

“La maestra de mi sobrino les pidió que hicieran una misiva a mamá escribiendo lo que sentían”, reveló la usuaria Wen (@_wenruiz_) en el video. Para sorpresa de ella y de los presentes, la carta que había traído el menor a casa seguía las indicaciones a excepción de un detalle.

El curioso niño había contado en la carta todo lo que sentía físicamente, mas no los sentimientos que tenía por su progenitora. “Mamá, me duele la chiche y el cuello”, indicaba el primer párrafo de la misiva. El pequeño explicó entre risas que eso sentía al momento de escribir.

“Ahora me duele la hermosa cabeza. Ahora me duelen las manos, me duele el hombro”, siguió leyendo la mujer sin poder aguantar la risa por las ocurrencias de su hijo. Por su lado, el menor explicaba la razón de sus palabras mientras su carta era leída en voz alta.

La viral escena compartida en diferentes plataformas sociales se viralizó en poco tiempo y algunos cibernautas hasta bromearon en los comentarios:

“Una carta hecha con todo el dolor de su cuerpo”, “No encuentro fallas en su lógica”, “La risa de la tía nos representa a todos”, “Estoy segura que ya aprendió la diferencia entre literal y metáfora”, “Él solo hizo lo que le pidieron, estuvo mal formulada la petición”.