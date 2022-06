Joven disfraza a sus perritos para practicar una danza selvática y muestran sus mejores pasos

En la actualidad, miles de usuarios han podido realizar diversos videos a lado de sus mascotas. Estos rápidamente se vuelven virales por las curiosas conductas que ponen en práctica. Ciertamente, en TikTok, un joven hizo reír a sus seguidores con un singular baile de una danza selvática que hizo junto a sus perritos.

En las imágenes compartidas por la cuenta @eljhoncito25 se pudo observar la curiosa escena protagonizada por estos tiernos canes. Su dueño los había disfrazado con vestimentas típicas de la selva y adornos hechos a base de varias plantas.

El curiosa momento llamó la atención de los cibernautas por el comportamiento de los animales, quienes se quedaron parados sin moverse mientras su amo bailaba con mucho entusiasmo. Solo cuando este los sujetó de las patas comenzaron a moverse y a bailar de una forma graciosa.

El video viral de TikTok ha acumulado más de 1 millón de visualizaciones. “Firulais: Laica no me acuerdo los pasos. Laica: no te preocupes has como que no estamos”, “Perritos adoptados pero a que costo”, “El de la falda verde se equivoco un paso”, “Ellos quietos hasta que llega el momento de su participación”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.