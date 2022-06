Joven compara el apoyo que recibió de su padrastro con el de su padre biológico y conmueve

Recientemente, una usuaria de TikTok decidió compartir su conmovedora historia con su padrastro. Según las imágenes, la joven identificada como Anthuane Cardoza (@anthucardoza) deseaba estudiar repostería, así que lo consultó con su papá biológico, pero este le recomendó “otra carrera”.

La grabación se volvió rápidamente viral a causa del apoyo del padrastro de Cardoza, puesto que él se encargó de los cuidados de la joven desde que ella era un infante de tres años. También agregó que su padre biológico “nunca le pasó pensión”.

Al final del clip se observó que el padrastro en mención pintaba de color blanco las paredes de lo que sería la locación para dictar clases de pastelería de la joven Anthuane. Esta escena conmovió a miles de internautas de TikTok, muchos de ellos compartieron experiencias similares a través de los comentarios.

“Mi papá biológico dijo que no podía pagarme la carrera de enfermería, mi padrastro la pagó y creyó en mí”, “Mi padrastro también me crío y me apoya hasta hoy”, “Padre no es el que engendra sino el que cría”, fueron algunas respuestas al clip.