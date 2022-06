Perritos inician terrible pelea en medio de un grupo de jóvenes y arruinan su reunión

Si de peleas se trata, los perros son los principales protagonistas en TikTok. Ya sea por el dominio del territorio, celos o comida, estos animales han demostrado que nadie los despoja de su lugar de descanso, tal como sucedió con una pareja de canes que asombró a miles de seguidores de las redes sociales.

Las mascotas de este nuevo viral comenzaron una pelea en medio de la calle, junto a un grupo de hombres que libaban licor sentados en una mesa. De un momento a otro, los peluditos comenzaron a reñir dejando asustados a los muchachos que se pararon rápidamente para evitar que los cuadrúpedos terminaran mordiéndolos.

Mediante la grabación compartida en la cuenta @jonathansarita16, se pudo ver la ferocidad de los sabuesos que, al parecer, no querían compartir el mismo lugar, por lo que iniciaron la disputa.

Cervezas, mesa y asientos quedaron dispersados, pues, durante la ‘lucha’, los animales lanzaron todo al piso. Tras ver el clip, los seguidores de TikTok no tardaron en dejar sus comentarios.

“El Firu: si ya saben cómo me pongo para qué me invitan”, “Por eso ya no le doy licor a Firulais”, “Con dos copas Firulais arma tremendo lío”, “Por eso metí a mi Firu a alcohólicos anónimos”, “Todos tenemos un amigo que cuando toma se pone a pelear con todo el mundo”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación.