Lorito ‘hincha’ de la selección peruana cautiva al cantar “Cómo no te voy a querer”

El triunfo de Perú contra Nueva Zelanda en el estadio ‘Power8 Stadium’ de Barcelona emocionó a millones peruanos en el mundo. Este esperado encuentro también estuvo lleno de diversas anécdotas que los hinchas decidieron contar a través de TikTok. Este es el caso de un lorito que se volvió tendencia al cantar una singular barra durante el partido.

“¿Cómo no te voy a querer?, ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú querido el país bendito que me vio nacer”, coreó el ave mientras su dueña veía el amistoso en televisión. El singular y divertido aliento que tuvo la mascota sorprendió en redes a más de un cibernauta.

El pequeño hincha siguió repitiendo dicha barra en más de una ocasión. “Es parte de la mejor hinchada del mundo”, fue la reacción de su dueña Tania (@reyestania444).

Los usuarios no fueron ajenos a la enternecedora escena y más de uno dejó su sentir en los comentarios. “Perú es el único país con un loro hincha”, “Pagaría un 1 millón de soles por el loro peruano”, “Tiene que estar en Qatar 2022″, “El mejor hincha, hasta se quedó ronquito”, indicaron.

Aquí podrás reproducir el clip que obtuvo más de 209.000 reproducciones.