El youtuber y periodista chileno Adolfo Hidalgo acaparó la mirada de miles de usuarios en TikTok y otras redes sociales luego de que revelara que el conocido cántico “vamos, peruanos” fue coreado por primera vez por la barra de Chile. Sin embargo, el joven también explicó cuál es el verdadero origen del tema.

Según lo mencionado por el conocido ‘chilenopuntope’, este cántico se entonó por primera vez en las barras de Chile y no de Perú.

“Me van a matar por esto, estoy seguro. Sabías que el ‘vamos, peruano’ no lo inventó la ‘Blanquirroja’, y que antes que la cantaran en Perú, la cantaban en Chile”, expresó el comentarista deportivo a través de su TikTok @chileno.pe.

En seguida, aclaró el origen de este cántico. “Pero ojo, no me maten, no me maten. El ‘vamos, chileno’ nació de Universitario de Deportes”, precisó el youtuber, aludiendo que fueron los hinchas cremas quienes en realidad iniciaron con este tema.

Segundos después contó las variaciones que se le ha dado a esta arenga en ambos países. “En Chile es ‘vamos, vamos chilenos’ y en Perú es ‘ohhh, vamos peruanos’”, enfatizó.

El origen se remonta al momento en que Universitario de Deportes visitó Chile, en el año 1991 contra Colo Colo. Fue desde ese encuentro que los hinchas de la Universidad de Chile empezaron a copiar ese cántico. Y a partir de 1997, se usó para los hinchas chilenos, y posteriormente, lo usaron los peruanos.

Joven cuenta la vez en que Rihanna se acercó a ella para pedirle su cuenta de Instagram

Los inesperados encuentros con famosos se han vuelto las historias más populares de TikTok. Esta vez, la influencer española conocida como ‘La Bibi’ sacó del baúl de recuerdos cómo conoció a Rihanna y lo que contó sorprendió a miles de internautas de la red social.

Bárbara contó que la artista viajó a España para hacer una presentación de su marca de maquillaje, Fenty Beauty. En el evento, la influencer reveló que los organizadores le ordenaron cambiar de lugar debido a que no tenía tantos seguidores como otros creadores de contenido. Por esta razón, decidió sentarse a tomar una bebida en la zona del bar y grande fue sorpresa cuando notó que la cantante se acercó a ella.