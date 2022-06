Recién casados ofrecen su primer baile zapateando al ritmo del huaylarsh

“El Danubio azul” es uno de los valses más reproducidos en el primer baile de los recién casados. Para salir de lo ordinario y tradicional, una pareja de esposos se animó a presentar un emotivo show con música andina. Los divertidos movimientos vistos en la pista de baile emocionaron a los presentes y a los usuarios de TikTok.

Al ritmo de la canción “Huaylash papá”, unos recién casados mostraron su talento frente a las decenas de invitados. El gran vestido blanco de la mujer no fue impedimento para que ella pueda retar a su esposo en un ‘duelo nupcial’.

Con notable emoción, el hombre de traje aceptó el reto e hizo su ingreso al ‘escenario’ zapateando. Cuando se percató que su pareja se alejaba de él, la cargó en hombros y siguió moviéndose al ritmo de la pegajosa música.

Los presentes no ocultaron su sentir y varios aplaudieron a los novios por el espectáculo ofrecido. “¡Qué bello! Si algún día me caso, voy a tomar la idea”, “Me gustó mucho que hasta me dio ganas de casarme”, “Se me erizó la piel de la emoción”, fueron algunos comentarios.

