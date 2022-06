Travieso perro ‘aprovecha’ que mujer bailaba para evacuar sobre su vestido de novia

No cabe duda que los animales se han convertido en los principales protagonistas de una serie de videos que se publican a diario en las redes sociales. Esta vez, en TikTok un travieso perrito dejó pasmados a los seguidores por su tremendo comportamiento al ver que una novia bailaba.

El canino protagonista de este nuevo viral acaparó todas las miradas, pues arruinó el traje de una novia al levantar la patita y orinar en frente de todos los invitados. Como se vio en el clip compartido en la cuenta @cfcr20, la dama bailaba con uno de los asistentes al evento, cuando de pronto entró en escena el pequeño peludito.

En un primer momento, los espectadores pensaron que era parte de la diversión la presencia del perrito, pero de pronto hizo algo que dejó atónitos a todos. Comenzó a buscar un lugar, y a los pocos segundos levantó la patita y evacuó sobre el vestido de novia.

PUEDES VER: Novios sorprenden en redes con espectacular ingreso a recepción de su boda

Aunque la mujer no se dio cuenta de lo que sucedía detrás de ella, la cámara que grababa el baile captó el preciso momento en que el can miccionó sobre el largo traje.

Como era de esperarse, el clip de TikTok ha logrado miles de visualizaciones y comentarios, entre los que destacaron que, al parecer, el animal estaba un poquito celoso “por no bailar con él”.

PUEDES VER: Joven sorprende con su talento para bailar techno y causa furor en el Centro de Lima

Travieso perro no espera que su dueña le sirva la comida y se lleva la sartén completa

Los perros nunca dejarán de sorprender a los usuarios de las redes sociales, pues un canino hizo de las suyas al ver que no era atendido por su propietaria. La mascota no quiso pasar más tiempo con hambre y solucionó su problema rápidamente, como mostró un video que no tardó en convertirse en viral en TikTok.

A menudo, se ha visto imágenes de animales ayudando a sus dueños en las labores de la casa. Sin embargo, este peludito fue más allá y decidió servirse sus alimentos al notar que tardaban demasiado en darle de comer.