¿Toretto manejando un bus? Coloca foto de Vin Diesel y sorprende a miles en la autopista

En las redes sociales varias personas publican diversas anécdotas relacionadas a su día a día. Ciertamente, un usuario compartió con sus seguidores en TikTok una curiosa escena de un transporte público que avanzaba en una carretera. Este tenía la foto de Toretto como si fuese él quien estuviese manejando.

En las imágenes compartidas por la cuenta @andresp1991 se pudo observar el preciso momento en que el conductor captó al bus que tenía un accesorio que llamó completamente su atención.

Se trataba de un vehículo que había colocado la figura del popular Toretto de “Rapidos y furiosos” en la ventana del chofer. Aquello hacía referencia a la velocidad con la que manejaba y la seguridad de sus pasajeros según cientos de internautas.

El video viral de TikTok cuenta con más de 771.000 visualizaciones. “Meta: Encontrar ese bus”, “A Toreto ya no le sale el cachuelo en el cine, pero lo bueno es que sí le hace al mando de una flota ecuatoriana”, “Ese bus me da confianza porque me da confianza al saber que cualquier obstáculo será rebasado y que llegaré a tiempo a cualquier lugar”, “Nunca llegarán tarde a su destino”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.