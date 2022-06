Joven cuenta la vez en que Rihanna se acercó a ella para pedirle su cuenta de Instagram

Los inesperados encuentros con famosos se han vuelto las historias más populares de TikTok. Esta vez, la influencer española conocida como ‘La Bibi’ sacó del baúl de recuerdos cómo conoció a Rihanna y lo que contó sorprendió a miles de internautas de la red social.

Bárbara contó que la artista viajó a España para hacer una presentación de su marca de maquillaje, Fenty Beauty. En el evento, la influencer reveló que los organizadores le ordenaron cambiar de lugar debido a que no tenía tantos seguidores como otros creadores de contenido. Por esta razón, decidió sentarse a tomar una bebida en la zona del bar y grande fue sorpresa cuando notó que la cantante se acercó a ella.

“En ese momento lo único que se me ocurrió fue decirle que me encantaban sus iluminadores”, expresó ‘La Bibi’ y agregó que la artista la felicitó por su look completo, el cual pertenecía a la marca de Rihanna, Puma Fenty.

Al final de la breve conversación, Rihanna le preguntó a Bárbara cuál era su Instagram, pero la española no comprendió así que la cantante repitió lo que dijo, y después, ‘La Bibi’ le dio su celular para que mostrarle su cuenta de la red social.

Suecos revelan qué música de Latinoamérica conocen y sorprenden con dominio del español

Los países de América Latina poseen una infinidad de culturas que llaman la atención de muchos extranjeros, quienes se animan a visitar estos destinos para disfrutar de nuevas experiencias. No obstante, algunos de ellos deciden aprender español para estar más informados o comunicarse con los lugareños. Esta vez, mediante TikTok, un influencer argentino visitó Suecia para preguntar a los transeúntes qué canciones latinoamericanas conocen, y se sorprendió con la respuesta.

¿Qué quiere decir exactamente Latinoamérica? Esta palabra hace alusión al conjunto de países que están ubicados en el continente americano y que poseen como lengua materna el español, el portugués o el francés, a excepción de la cultura anglosajona (como Canadá o EE. UU.).