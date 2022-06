Reportera de TV Perú pensó que la cámara no la enfocaba y sacó los ‘pasos prohibidos’

La periodista Sofia Gallegos del canal TV Perú vivió en carne propia los inconvenientes que significa trabajar en televisión en vivo. Durante un enlace, la reportera sacó los ‘pasos prohibidos’ en plena avenida Abancay. Las imágenes se viralizaron de inmediato en TikTok.

A través de un video de TikTok, difundido por la misma protagonista del clip, Sofia Gallegos, se puede ver a la conductora del programa cediendo el pase a la mujer de prensa para que informe sobre lo que estaba ocurriendo en una de las avenidas más transitadas de la capital.

Gallegos; sin embargo, no se percata de que la cámara la estaba enfocando y comienza a bailar al ritmo de la canción “You Can Leave Your Hat On” del cantante británico Joe Cocker, según confesó en otro video de TikTok. Este momento ha desatado las risas en la popular red social.

Los usuarios no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones y dejaron comentarios como: “Bien ahí con el baile”, “A cualquiera le puede pasar, un aprendizaje de la vida”, “Dame un poco de tu buen ánimo por fis”, “Todos somos humanos, cada quien pasa anécdotas, así que a seguir con toda la actitud”, entre otros.