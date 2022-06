Perrito hace divertidos movimientos con su cola cuando oye pegajosa música

Una vez más los animales domésticos hacen de las suyas en las redes sociales. En esta ocasión, se trata de un travieso perrito que no dudó en mostrar todo su talento para moverse al ritmo de una pegajosa música de moda. El video publicado en TikTok ya acumula miles de likes y comentarios.

En las imágenes se puede ver cómo una familia disfruta de una tarde en la sala de su vivienda. Mientras la bebé mira la televisión, su perrito la acompaña y juntos se divierten. Cuando el can se da cuenta de la canción que estaba sonando en el televisor, no dudó en sacar los ‘pasos prohibidos’.

Su dueña vio cómo se movía al ritmo del pegajoso tema y no dudó en grabarlo. En el clip se puede ver de qué manera el can mueve sus caderas y la cola, como si se tratara de uno de los nuevos trends de las redes sociales.

Este peculiar momento no pasó desapercibido en TikTok, donde más de un millón y medio de usuarios dejaron un like, además de divertidos comentarios. “Parece el paso de Anitta”, “Por estas cosas me gusta el internet”, “Ese es el verdadero perreo”, fueron algunos de ellos.