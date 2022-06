Novio sorprende con discurso de boda: “Prometo cuidarte toda la vida, salvo cuando juegue Boca”

En una boda, tanto las palabras del novio como de la novia son importantes. En TikTok se ha viralizado el video del hilarante y emotivo discurso de un hombre en el día de su matrimonio. Su sinceridad, seguridad y honestidad han conquistado a los fanáticos de un equipo de futbol argentino.

A través de un video compartido en TikTok por el usuario Lucas Todaro, se puede observar un hombre recitando un bonito discurso el día de su boda. Entre lágrimas, el recién casado le decía a su ahora esposa: “Es el mejor momento de mi vida al lado tuyo y de ellos (sus hijos)”.

Segundos después, el emotivo discurso se tornó hilarante y desató las risas de todos los presentes. “Yo estaré para cuidarte siempre, toda la vida, salvo cuando juegue Boca porque sabes que no puedo, pero voy a estar siempre y para siempre ¡Te amo!”, dijo el novio.

Los usuarios en la red social no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones. “Si mi futuro esposo no llora así, no quiero nada”, “Llorar por desconocidos es mi pasión”, “Salvo cuando juega boca. ¡Qué genio!”, fueron algunos comentarios.