Mujer asiste a fiesta organizada por su familia con la temática de ‘Mi primer divorcio’

El divorcio se convierte en la oportunidad de comenzar de nuevo, por lo que no sería una mala idea conmemorarlo con una fiesta. Los familiares de una joven recién separada organizaron una celebración que se volvió viral en TikTok.

Luego de haber estado varios años casada, la usuaria de TikTok Pau Reynoso se divorció. La oficialización de su ruptura del vínculo legal llegó con bombos y platillos, ya que sus parientes organizaron una fiesta con música y mucha alegría.

Según se observa en el video viral, a la casa de la joven llegaron no solo sus familiares, sino también sus amigos y vecinos, quienes la acompañaron en el inicio de su nueva etapa. La alegría en el rostro y en la actitud de Pau Reynoso hacían juego con la temática de la fiesta.

Los usuarios en la red social no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones. “Yo me divorcié la semana pasada y mis papás me llevaron a comer para celebrar”, “Que vengan solo cosas bonitas para ti”, “¿Todavía me queda tiempo de organizar mi fiesta de divorcio?”, fueron algunos de los comentarios.