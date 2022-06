Joven reprende a su perro por una travesura y can se niega a darle la cara

A través de TikTok ha sido compartido un video que ha hecho reír a miles de usuarios en internet. ¿De qué se trata? Un travieso perrito fue descubierto tras haber hecho destrozos en su casa y no tuvo mejor idea que ignorar a su dueña cuando ella le llamaba la atención.

Majo Arrascue es la joven que compartió este video en las redes sociales. En el clip, se puede ver cómo la joven reprende a su perrito pues, al parecer, había destruido unas plantas de su jardín.

Cuando ella fue a mostrarle el desastre que había ocasionado, el can no pudo evitar sentirse culpable y se ‘escondió’ en el rincón de una pared. Metió su cabeza y no quiso voltear a darle la cara a su ama.

Pese a que ella le llamaba la atención y le exigía que observe su travesura, el perrito se rehusaba y parecía sentirse culpable por el destrozo de las plantas. De inmediato, la muchacha comenzó a grabar este momento y miles de usuarios en TikTok quedaron cautivados.

“Al menos siente remordimiento, el mío hace travesuras y se va corriendo”, “No puedes interrogarlo sin su abogado presente”, “Tiene miedo, la planta lo atacó”, fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas.