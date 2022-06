El emotivo discurso de agradecimiento de una niña en su cumpleaños: “No me importan sus regalos”

Cuando las personas especiales para nosotros acuden a nuestros cumpleaños, nos emocionamos mucho, pero son pocas las veces en las que les devolvemos lindas palabras de agradecimiento. Sin embargo, una niña que se volvió viral en TikTok ha demostrado que no siempre sucede así.

A través de un video compartido en TikTok por la usuaria Carol Peña Delgado se puede observar a la animadora de una fiesta infantil pidiendo unas palabras de agradecimiento de la agasajada hacia sus invitados. La menor aceptó.

“Gracias por venir a todos en serio, estoy muy feliz de que hayan venido. Espero que disfruten mi cumpleaños, en serio, estaba a punto de llorar de la felicidad cuando todos vinieron”, dijo la menor.

PUEDES VER: Jóvenes sorprenden en reto de baile a ritmo de reggaetón en la Universidad Católica

“Estoy muy agradecida y no me importan sus regalos, lo que me importa es que hayan venido a celebrar mi cumpleaños conmigo”, continuó. Estas palabras emocionaron a los invitados y también a los cibernautas.

Los usuarios en la red social no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones y dejaron comentarios como los siguientes: “Ya estaba lanzando su candidatura”, “Ni yo me expreso tan bien”, “Si algún día tengo una hija, espero que sea como ella”, “Hermosa, se nota que la están educando con mucho amor”, entre otros.