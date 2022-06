Perro trata de esconderse para no ser castigado por su dueña, pero su plan no resulta

¡Con las manos en la masa! Cada día, las personas revelan las travesuras que cometen sus adorables mascotas en casa a través de videos virales que publican en Facebook. Esta vez, una joven se llevó una gran sorpresa cuando encontró su sala destrozada. Sin embargo, lo que llamó su atención fue el improvisado escondite que eligió su perro.

Debido a que tenía que cumplir con sus labores, ella se ausentó por unas horas. Por esta razón, tuvo que dejar a su ‘engreído de cuatro patas’ a solas con la confianza y convicción de que se iba a portar bien.

Desafortunadamente sucedió lo contrario porque este mordió unas hojas y adornos con su hocico. Además, lo dejó tirado en el suelo en medio de su sala tras hacer de las suyas al creer que no tendría problemas.

PUEDES VER: Niños utilizan bolsas de plástico como globos para la decoración del cumpleaños de su papá

No obstante, ni bien escuchó el sonido de la puerta que indicaba el regreso de su dueña, el inquieto can corrió de un lado a otro para ver una forma de pasar desapercibido. Fue entonces que no tuvo mejor idea que colocarse detrás de una diminuta mesa.

Pese a sus esfuerzos, su plan fracasó al instante a consecuencia de que su enorme tamaño lo delató. En tanto, la muchacha tomó con tranquilidad la situación. Eso sí, trató de regañarlo para evitar que lo volviera a repetir en los siguientes días.

Ella divulgó las imágenes que grabó con su celular en una página dedicada a los animales en Facebook. Ahí alcanzó más de 260.000 reproducciones en cuestión de horas que lo convirtieron en tendencia.