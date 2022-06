Los felinos son animales increíbles y muy interesantes por su peculiar comportamiento, pero ¿qué pasaría si un tigre se encuentra con un adorable gatito? Esto fue lo que sucedió en una reserva de animales en México, donde hubo un encuentro bastante peculiar que dejó a uno de los involucrados sorprendido. Las imágenes se difundieron a través de TikTok.

El autor del clip (@damianimals) paseaba tranquilamente con un cachorro de tigre blanco cuando de pronto se percató de la presencia de un gatito blanco. En ese instante, ambos felinos se quedaron observándose el uno al otro fijamente, pero solo uno se llevó la atención de miles de usuarios en TikTok.

“El mishi: si no me muevo, no me ve”, “El gato: padre, cielo que estás en los nuestro”, “El gatito vio pasar todas sus siete vidas en un segundo”, “El michi se quedó pensando en por qué el no tenía las rayitas”, fueron algunas reacciones en la red social.