Perritos se molestan con conductor de auto por tocarles el claxon y le arrancan la placa

A menudo, cuando vamos caminando por las calles, solemos encontrarnos con perros que aprendieron a cruzar las pistas. Es más, algunos hasta esperan que cambie la luz del semáforo para continuar con su marcha. De esta manera, evitan que algún coche los atropelle. Sin embargo, las imágenes de unos caninos sorprendieron a más de uno en TikTok, por su efusiva reacción contra un vehículo.

Mediante una grabación publicada en la cuenta @charly.charizar, se logró visualizar a dos peluditos de color negro con blanco. Todo marchaba bien e, incluso, la escena hubiera pasado desapercibida si no hubiera sido por la reacción de los animales.

Los canes estaban en el medio de la pista con la intensión de cruzar al otro lado de la avenida. No obstante, un conductor comenzó a tocarles el claxon, para anunciar que pasaría por ese lugar; sin embargo, al parecer, a los pequeños no les gustó el ruido y de inmediato arremetieron contra el auto.

De un mordisco lograron arrancar la placa del carro, lo que generó la sorpresa de los transeúntes, choferes y hasta del propietario del medio de transporte, pues no imaginaron que los animalitos tuvieran tanta fuerza como para sacar hasta la chapa de identificación.

Como era de esperarse, el clip logró viralizarse en TikTok y hasta el momento ha sido visto cerca de 20.000 veces. Además, los cibernautas escribieron sus divertidos comentarios por la situación.

“El Firu: ‘a mí nadie me pita’”, “Bien hecho. Ellos también merecen respeto”, “Firulais: ‘el barrio me respalda’”, “El otro perrito le quería bajar un neumático”, “Firulais sabe que no le pueden pegar porque la ley los defiende, pero esta vez se pasaron”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación.