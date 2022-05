Joven intenta cargar pesas, pero sus fuerzas lo abandonan y comete un doloroso error

Unas imágenes compartidas en TikTok no tardaron en convertirse virales por el inesperado y hasta curioso final. El protagonista del divertido video fue un joven, quien intentaba cargar pesas sin imaginar que sus fuerzas los abandonarían en el momento menos pensado.

A través de la cuenta de @diegolunaaburto, se vio el preciso instante en que un muchacho estaba en el gimnasio. Como todo deportista, quiso experimentar con el levantamiento de pesas. No obstante, no imaginó que sus brazos no resistirían y terminó pidiendo auxilio a sus compañeros.

Uno de los asistentes que estaba en el lugar corrió a ayudarlo al escuchar sus gritos, agarró las pesas y las colocó nuevamente en su lugar. En el segundo, el chico intentó pararse de la camilla de entrenamiento; sin embargo, olvidó que la pieza de metal ya estaba en su lugar y, por tanto, se dio un tremendo golpe, que sacó hasta la sonrisa del hombre que había llegado para ayudarlo.

Hasta el momento, el curioso video ha logrado más de 1 300 000 visualizaciones y miles de comentarios de los cibernautas en TikTok.

“Se trata de verse como un Dios, no de ir a conocerlo”, “El chico no sorprendió a sus músculos, sino a su cráneo”, “El otro se quiso reír, pero recordó que estaba enfrente de él”, “Pensé que ya había pasado la mejor parte y lo mejor era el final”, fueron algunas reacciones a la publicación.