Intentan hacerle la broma de la ‘torta en la cara’ y todo acaba de la peor manera

Es muy probable que alguna vez hayamos sido víctimas en alguno de nuestros cumpleaños por la clásica broma de la ‘torta en la cara’. En un reciente clip publicado en TikTok, un joven no permitió que esto suceda. Las imágenes se viralizaron rápidamente.

A través de un video compartido en TikTok por la usuaria Mayte Jara, se puede observar lo que parece ser una fiesta de cumpleaños. Todos los invitados le cantan alegremente “Happy birthday” al agasajado.

Al terminar de entonar la canción, amigos y familiares le piden al joven una mordida al pastel. Sin embargo, el festejado logra evadir esta broma y la torta cae al piso ante la mirada de los invitados, que quedan totalmente sorprendidos al ver que su plan no sale como esperan.

Los usuarios en la red social no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones y dejaron comentarios como los siguientes: “Realmente me molesta cuando exigen eso de la mordida”, “Yo no entiendo esa manía de arruinar las tortas con mordidas”, “No sé desde cuándo se ha hecho ‘tradición’, este tipo de cosas que no son nada divertidas”, entre otros.