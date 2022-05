Artista callejero sube a bus para cantar y pasajeros se lucen con sus ‘pasos prohibidos’

¿Te imaginas vivir en Europa y perderte esto? Un peculiar y divertido hecho se vivió dentro de un bus de transporte público. El video viral de TikTok tiene como protagonistas a un talentoso artista callejero y a un grupo de pasajeros.

A través de un video compartido en TikTok por el usuario Carlos Manuel, se observa a un artista callejero cantando en un bus de transporte público “Parranda de la negrita” del Grupo 5.

Segundos después, un grupo de pasajeros que se encontraba en el transporte público comienza a corear la pegajosa canción. De pronto, uno de ellos se levanta de su asiento y comienza a bailar al ritmo de la música, causando la risa de sus amigos.

PUEDES VER: Jóvenes sorprenden en su reencuentro de promoción al bailar danza que hicieron en su colegio

El hilarante clip fue compartido con la leyenda: “JAJAJA los pasitos”. Hasta el momento, suma más de 450.000 visualizaciones y 47.000 ‘me gusta’.

Los usuarios en la red social no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones y dejaron comentarios como los siguientes: “Imagínate no vivir en Perú y perderte de estas cosas”, “Jajaja más amigos así”, “Bien ahí con los pasos prohibidos”, “Ese video me hizo el día”, entre otros.