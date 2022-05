Nobody Sausage, las famosas salchichas bailarinas que causan furor en redes

Es muy probable que te hayas topado con videos de artistas, influencers y usuarios en general haciendo divertidas coreografías en TikTok, Instagram y otras redes sociales. Pero, ¿alguna vez has visto salchichas bailando? La cuenta Nobody Sausage ha remecido internet por publicar clips de hot dogs realizando bailes de candentes canciones.

Gracias a las coloridas y estilosas salchichas, Nobody Sausage ha logrado juntar casi 15 millones de seguidores en TikTok y otros cuatro millones en Instagram. Entre los bailes más populares que han realizado estas animaciones se encuentran “About damn time” de Lizzo, “Gogo dance” de El Alfa, “As it was” de Harry Styles e incluso “Envolver” de Anitta.

¿Quién está detrás de Nobody Sausage?

Nobody Sausage es una popular cuenta fundada por el brasileño Kael Cabral, quien actualmente vive en Nueva York, Estados Unidos. El joven estudió diseño gráfico en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil.

Según su perfil de LinkedIn, Cabral ha desarrollado proyectos para muchos canales de difusión como Disney, HBO, Showtime, Fox y también campañas corporativas para Google, Nike, Spotify, Apple, Sony, Amazon y Citibank.

Respecto a su más popular proyecto, Nobody Sausage, Kael Cabral dijo: “Cuando creé Nobody Sausage no esperaba que se volviera viral, mucho menos que recibiría tanto amor y apoyo de muchos”.

La elección de canciones en Nobody Sausage

El creador de las famosas salchichas de Nobody Sausage, que realizan entretenidas coreografías en TikTok, Kael Cabral, reveló cómo es el proceso de creación de sus videos: “Mi día comienza normal, hago mi meditación diaria y mi práctica de yoga”, dijo el diseñador gráfico a Virtual Humans.

“Después de eso, me siento con mi cuaderno de bocetos y obtengo algunas ideas creativas. También reviso TikTok para ver qué es tendencia en este momento. Estoy aquí para llevar luz y felicidad a los demás”, finalizó.