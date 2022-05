Conoce la historia de Houdi, el gatito que está recuperando la confianza en las personas

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un gatito. La historia de Houdi se remonta hace un tiempo, cuando una generosa mujer decidió adoptar a un felino que había sido abandonado. La joven cuidó al animal después de ver que, evidentemente, había sido maltratado por su anterior dueño. Esta vez la joven compartió el proceso que le está llevando recuperar la confianza de este tierno minino.

En febrero, cuando decidió adoptarlo, Houdi solo recibía la comida mientras estaba escondido y no salía de la caja donde estaba su cama. En marzo, la joven empezó a acercarle la comida con la mano, pero aún seguía asustandose de su presencia. Poco a poco hasta se animó a comer enfrente de su cuidadora.

Pese a que la chica trató de jugar con su mascota, no pudo lograr su cometido. Fue en abril que el animal empezó a divertirse junto a la mujer. Finalmente, en mayo, se pudo ver un progreso considerable, pues parece que ya no le tiene tanto miedo como antes y ahora come sus croquetas acercandose a la mano de la chica. Aún no se deja tocar, pero su dueña está feliz de su mejora.

Este cautivador video fue compartido por el usuario de TikTok @arminelgato. El clip ha conseguido 142.200 ‘me gusta’ y más de 1.087 comentarios.

“¡Me encanta el proceso! Pronto ya ni se despegará de ti”, “Ay, mi vida, lo lastimaron, por eso no se deja tocar”, “Adoro el amor y la paciencia con la que lo tratas, eres una genia”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.

Gatitos conmueven en TikTok al mostrarse muy cariñosos cuando están a punto de descansar

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por dos gatitos. Resulta que dos mininos se demostraron todo el cariño que se tienen y sorprendieron a sus seguidores, quienes envidiaron el ‘cariño’ que había entre ambos animales. Las mascotas se comportaron como humanos, ya que hasta se abrazaron.

Ambos gatitos se lamieron la cara cuando su dueño los estaba grabando. Asimismo, las dos mascotas se mantuvieron juntos y apenas se movieron de sus sitios, mostrando todo el ‘cariño’ que se tenían. Como si se tratara de humanos, los felinos se acurrucaron para dormir. Lo más gracioso de este clip es el tema musical de fondo que implementaron.