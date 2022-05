Joven se tatúa a la abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, y genera debate en redes

Cientos de personas han estado en sintonía con cada emisión de la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard. Mientras más ha avanzado el juicio, la popularidad de una de las abogadas de Depp ha llamado la atención de cientos de usuarios. Una joven, en especial, decidió conmemorar la labor de Vasquez haciéndose un tatuaje de su rostro, el cual compartió en su cuenta de TikTok

Se trata de la canadiense Jazzmyn Wollfe, quien bajo el usuario @tattooedingenue, mostró un clip que ha generado el debate en redes. En este video ella muestra paso a paso cómo se hizo el tatoo con base en un diseño que creó. Sin embargo, no todos reaccionaron de la mejor manera.

“No lo hago como fan. Es una representación de sus rasgos y porque me parece inspiradora. Esto es un recuerdo de cómo una persona puede hacer frente la injusticia de forma valiente”, expresó la mujer ante las críticas que recibió por incluir la imagen de Camille en su piel.

El tatuaje que se encuentra en su pierna derecha muestra el momento más popular de la abogada en el juicio de los artistas. Una imagen que resume la escena de dos minutos en la que Vasquez interrumpe a la abogada de Heard al efectuar varias ‘objeciones’, acción legal para realizar una protesta formal en la corte.

Según relata la tatuadora en el clip, ella considera que las intervenciones de Camille son impresionantes. “Es una representación de rasgos que aplaudo y quiero implementar más en mi vida”, manifestó como respuesta a sus seguidores.

“Tú vas a arrepentirte de esto”, comentó un usuario, a lo que Wollfe respondió: “Me he hecho tatoos por 10 años. No me arrepiento de ninguno. Lo que representa para mí personalmente será lo más importante”.

Como se detalló, varios de los usuarios no han tomado bien su decisión y han dejado diversos comentarios negativos al respecto. No obstante, si bien a una parte del público no le agrada, también existen otras personas en TikTok que han demostrado su apoyo a la joven por tomar sus propias decisiones. El video viral ha acumulado más de 999.000 visualizaciones. Aquí te lo mostramos.