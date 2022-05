Joven regresa a casa con nuevo corte de cabello y su perrito casi no lo reconoce

Los adorables reacciones de los niños que se sorprenden cuando notan drásticos cambios en la apariencia de sus padres, como cortes de barba o el cabello, suelen robarse toda la atención de redes sociales como Facebook. Esta vez, sucedió algo similar. La diferencia es que en lugar de un infante fue una mascota la que se asustó al pensar por un instante que un extraño entró a su hogar sin permiso.

Al inicio del clip se mostró el antiguo look del dueño del perrito, el cual destacó por su larga melena. Después de unos segundos, la misma persona abrió la puerta, pero lucía el cabello más corto, razón por la que la mascota reaccionó con unos ladridos al pensar que podría ser un intruso. Esta escena en particular llamó la atención de los usuarios, quienes no dudaron en comentar.

“Yo creo que el perro tiene razón...”, “‎Eso hace mi perro cuando me quito los lentes y me amarro el cabello”,‎ “Al Firulais no le gustó tu nuevo look”, “El beso que te dio fue lo más tierno”, fueron algunas respuestas de los usuarios de Facebook.