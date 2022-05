Rata desata el caos al pasar por el medio de un parque lleno de perros

Descontrol total. En ocasiones, durante una caminata, solemos tomar algunos atajos para llegar más rápido a nuestro destino. Al parecer, una pequeña rata también quiso ‘cortar’ su camino, sin sospechar que al atravesar un parque se metería en un gran aprieto, tal como mostró un video que se convirtió rápidamente en viral en Facebook.

En Estados Unidos son muy comunes los parques destinados al uso exclusivo de perros. Los propietarios llevan a esos lugares a sus amados peluditos para que socialicen con otros cuadrúpedos y evitar que sean temerosos o huraños. Sin embargo, un roedor puso los pelos de punta a un grupo de hombres y mujeres, que no sabían cómo controlar a sus mascotas al notar la presencia del visitante sin invitación.

Como se vio en el clip compartido en la cuenta @dinfowars, los perros se descontrolaron al ver que el roedor pasaba por debajo de sus patas. Más de uno comenzó a correr detrás de él y generaron que sus dueños se pararan para intentar sujetarlos.

PUEDES VER: Gato sin hogar se adueña de la calle y transeúntes se detienen para llenarlo de mimos

No obstante, los animales solo querían agarrar al osado roedor que no sabía por dónde escapar para evitar que los canes le hicieran daño. Pese a que obtuvo más de una mordida, el pequeño ratón no se detuvo y logró salir del lugar con la ayuda de los humanos.

Hasta el momento, la grabación realizada en un parque de Nueva York ha logrado más de 6 000 000 de visualizaciones en Facebook y miles de comentarios.

Rata persigue a su ‘amigo’ felino en medio de la carretera y singular escena sorprende a miles

La serie animada sobre las aventuras del gato y el ratón de Warner Bros. quedaron en el recuerdo de muchas personas que hoy son adultas. Por ello, usualmente cuando se observa una ‘amistad’ entre estas dos especies se los relaciona con personajes ficticios. En un reciente clip de TikTok, dos simpáticos animalitos dieron vida a Tom y Jerry con su singular juego.

El video compartido por el usuario de TikTok @aoghan mostró el inusual momento en que una rata corría y saltaba detrás de un felino. Esta escena fue registrada por un conductor que detuvo su vehículo para observar atentamente lo que pasaba hasta que tocó el claxon para que los animales salgan de la ruta.

PUEDES VER: Perro pone su cara de costado para recibir un beso de su dueña antes de irse a dormir

Joven capta a gatito callejero jugando con una rata y escena impresiona en Facebook

Los gatos son expertos cazando roedores, es por ello que estas dos especies no suelen llevarse del todo bien. Sin embargo, un reciente video publicado en Facebook sorprendió a miles de usuarios al mostrar lo contrario. Tal como se pudo observar en la grabación, un minino callejero jugaba junto a una rata como si fuesen unos grandes ‘amigos’.

La joven, que pudo registrar el singular momento, se encontraba en el interior de su vehículo cuando se percató de la presencia de un roedor y un gato a pocos metros de ella. Al sacar su celular, grabó el preciso instante en que el pequeño animal jugaba con aquel felino sin temor alguno.