Rata desata el caos al pasar por el medio de un parque lleno de perros

En ocasiones, durante una caminata, solemos tomar algunos atajos para llegar más rápido a nuestro destino. Al parecer, una pequeña rata también quiso ‘cortar’ su camino, sin sospechar que al atravesar un parque se metería en un gran aprieto, tal como mostró un video que se convirtió rápidamente en viral en Facebook.

En Estados Unidos son muy comunes los parques destinados al uso exclusivo de perros. Los propietarios llevan a esos lugares a sus amados peluditos para que socialicen con otros cuadrúpedos y evitar que sean temerosos o huraños. Sin embargo, un roedor puso los pelos de punta a un grupo de hombres y mujeres, que no sabían cómo controlar a sus mascotas al notar la presencia del visitante sin invitación.

Como se vio en el clip compartido en la cuenta @dinfowars, los perros se descontrolaron al ver que el roedor pasaba por debajo de sus patas. Más de uno comenzó a correr detrás de él y generaron que sus dueños se pararan para intentar sujetarlos.

No obstante, los animales solo querían agarrar al osado roedor que no sabía por dónde escapar para evitar que los canes le hicieran daño. Pese a que obtuvo más de una mordida, el pequeño ratón no se detuvo y logró salir del lugar con la ayuda de los humanos.

Hasta el momento, la grabación realizada en un parque de Nueva York ha logrado más de 6 000 000 de visualizaciones en Facebook y miles de comentarios.