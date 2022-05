Joven revela receta secreta de pionono para que “enamores a tu bebito fiu fiu”

Desde que salió la popular canción de Tito Silva Music inspirada en los chats relacionados al expresidente Martín Vizcarra, cientos de usuarios no han dudado en utilizar el audio para crear divertidos clips. Uniéndose a las divertidas publicaciones, un popular tiktoker de cocina decidió presentar su propio aporte con la receta del famoso ‘pionono de vitrina’.

Aprovechando la pegadiza letra de la melodía: ”como un pionono de vitrina enróllame así, con azúcar en polvo endúlzame, ya que tú eres mi rey”, la cuenta @goodfoodpapi enseñó a sus seguidores cómo hacer este postre paso a paso para que lo pongan en práctica y así logren enamorar a su ‘bebito fiu fiu’.

El clip, que funciona como un tutorial de repostería, dio las indicaciones que necesitaban los usuarios para tener los ingredientes para comenzar a hornear el dulce hecho de bizcocho. Entre estos se encuentra la harina, huevos, azúcar blanca, canela, miel, manjar y la infaltable azúcar impalpable.

PUEDES VER: Perro corre con todas sus fuerzas para regresar a casa y huir del feroz ataque de un oso

El video viral de TikTok cuenta con más de 517.000 visualizaciones. “El fondo musical lo es todo”, “Lo haces ver fácil y estoy seguro de que a mí no me va salir así”, “La popularidad y venta de los piononos en estos momentos”, “Prepárame eso, si no no soy tu bebita fiu fiu”, “Te lo haré, pero perdóname fiu fiu”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.